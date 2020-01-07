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Turgutlu'da Zumba derslerine yoğun ilgi

Turgutlu Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay açılan Zumba kursuna Turgutlulu kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

07.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:47
Turgutlu'da Zumba derslerine yoğun ilgi

tarafından geçtiğimiz ay açılan Zumba kursuna Turgutlulu kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.


Latin esintili dans ve fitness programı olan Zumba'ya Turgutlulu kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Turgutlu Belediyesi tarafından Nurgül Fidan Tesislerinde başlatılan Zumba dersleri Pazartesi ve Günleri 14.00 ve 19.30 seansları, Salı ve Perşembe Günleri 11.00 ve 19.30 seanslarında devam ediyor.


Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Zumba dersleri ile kadınlarımız hem eğleniyor hem de spor yapmış oluyorlar. Derslere yoğun bir ilgi var. İlgiden oldukça memnunuz. Zumba derslerimize kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurabilirler." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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