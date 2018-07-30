Turgutlu'da Yunus Timleri Göreve Başladı - Manisa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı Yunus timleri göreve başladı.

Turgutlu'da yeni oluşturulan ve ikişer personelden oluşan 3 Yunus ekibi, Atatürk Bulvarı, Cevdet Öktem Caddesi ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yaptıkları geçitle halka tanıtıldı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, Türkiye'nin, Manisa'nın ve Turgutlu'nun huzur ve güveni için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Suç ve suçlulara yönelik yapılan çalışmalarda Yunus timlerinin önemli yeri olduğunu ifade eden Parıldar, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 9 Temmuz tarihinde imzaladığı Yeni Görev ve Çalışma Yönetmeliği doğrultusunda, suçluların korkulu rüyası Yunus timleri göreve başladı. Önceliğimiz, suçun önlenmesi ve oluşan suçlularda zanlılara hızlı bir şekilde ulaşmak. Yunus timlerimiz bu noktada görevlerini yerine getirecekler."