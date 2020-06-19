Turgutlu'da yoğun çalışma Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü Turgutlu genelinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü Turgutlu genelinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ergenekon Mahallesi Ethem Kaya Sokakta bulunan Dalbahçe bağlantı yolu üzerinde menfez yerleştirme ve köprü yapım çalışmalarıma devam ederken bir yandan da Ömer Seyfettin Sokaktaki Güllüdere Deresi yan yollarının açılması ve Yayla Mahallesine giden yol bağlantısının imar planına uygun olarak düzenlenmesi çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Ergenekon Mahallesinde sürdürdüğü geniş kapsamları çalışmaların bir diğeri ise Yeni Garaj ile Fatih Caddesi arasında Nuribey, Yunus Erkan, Kasım Aksoy, Zühtü Akıncı, İsmail Kırdar, Asım Kömürcüoğlu, Cemal Bey ve Arif Pektaş sokaklarındaki yol açma çalışmaları oldu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de gerçekleştirdiği çalışmalarla Turgutlu'yu güzelleştirmeye ve renklendirmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ekipler merkeze uzak mahallelerden biri olan Sinirli Mahallesindeki köy kahvesinin boyama çalışmalarını yürüyor. Şehitler Mahalle Muhtarlığının boyama çalışmaları ise yine ekiplerce tamamlandı.

Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında olduğu gibi Ergenekon Mahallemizde de geniş kapsamlı çalışmaları hayata geçiriyorlar. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ise merkez ve kırsal mahallelerimizde Turgutlu'muzun görünümü güzelleştirmeyi ve renklendirmeyi sürdürüyorlar. Şehrimizi daha da güzelleştirmeye ve yenilemeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA