Turgutlu'da Yeni Yapılan Yolun Çökmesi Tepkiye Yol Açtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yol çalışmalarının uygun koşullarda yapılmadığını ileri süren bir grup, çalışmalara tepki gösterdi.



Turgutlu'da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde yapılan yol yapım çalışmasının tamamlanmasından kısa süre sonra çökme nedeniyle yeniden başlatılması bir grup mahalleli tarafından protesto edildi.



Eski CHP Turgutlu İlçe Başkanı Erk Kayabaş, grup adına yaptığı açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu Belediyesi ve müteahhit firma yetkililerinin yapılan uyarılara kulak asmayarak, açık bir şekilde kamu zararı oluşturduklarını söyledi.



Kamu zararının sadece maddi olarak olmadığını ve vatandaşların en doğal hakları olan yol hizmetini de alamadıklarını savunan Kayabaş, şöyle konuştu:



"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Turgutlu Belediye Başkanı, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı ve diğer kişiler, geçtiğimiz günlerde burada basına açıklama yapmış ve uyarılara rağmen hataları sebebi ile çöken yol çalışmasının hatalı olduğunu kabul ettikleri gibi tüm suçu müteahhit firma ile gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinden kaynaklandığını, 1 lira bile hak ediş ödenmediği içim kamu zararının oluşmadığını, her şeyin zamanla halledileceğini iddia etmişlerdir. Bu beyanla haklılığımız ortaya çıkmıştır. Tüm uyarılara rağmen şüphelilerin görevlerini kötüye kullandıkları açık ve net. Tüm bu eylemlerin araştırılarak suçluların tespiti ve cezalandırılması için şikayette bulunmak hasıl olmuştur."



Grup, açıklamanın ardından dağıldı.