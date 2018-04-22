Turgutlu'da Yeni Bir Yaşam Alanı Kuruluyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ÖzManysa İnşaat tarafından yapımına devam edilen Life City Turgutlu projesi törenle tanıtıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde inşaat sektöründe önemli yatırımlara devam ediliyor. Ekonomiye yeni kazanımların gerçekleştirildiği inşaat sektöründe, ÖzManysa İnşaat'ın Turgutlu'da yapımını sürdürdüğü Life City Turgutlu projesi gerçekleştirilen bir törenle tanıtıldı. Tanıtım töreninde konuşan ÖzManysa Kurucusu ve Genel Müdürü Mesut Çiftçi, "Lifecity, ayrıcalıklı bir kalite anlayışıyla sahiplerine beklenenin dışında yepyeni bir yaşam sunuyor. Lifecity'de bulunan konutlar, bölge şartlarını fazlasıyla karşılayan A sınıfı yalıtım ve bununla beraber uygulanacak olan ısı ve ses yalıtımlı antrasit rengi PVC doğramalar ile konforunuzu artırıyor ve butçenize destek oluyor. Dairelerin iç mimarisi modern hayatın gereklerini optimum şartlarda karşılayacak şekilde tasarlandı. Mutfakta 3'lu ankastre set bulunmaktadır. Sizi zahmetten kurtaracak bir diğer önemli detay ise konutlarda çöp şaftının yer almasıdır. Depo olarak da kullanabileceğiniz utu odası evin konforunu artırmaktadır. Dairelerde yer alan renkli ekranlı akıllı diafon sistemi, merkezi uydu anten sistemi, fiber optik internet altyapısının yanısıra, butçenize tasarruf sağlayan merkezi sistem yoluyla sağlanacak ısıtma ve sıcak su sistemi de kullanılmaktadır. Site içinde kapalı ve açık otoparklar kullanıma sunulmaktadır. Peyzaj ile yalıtılmış 1,5 metre derinliğinde yarı olimpik açık yuzme havuzu ve diğer sosyal öğeler evinizde geçireceğiniz her dakikayı dolu dolu yaşamanız için inşa edilmiştir" dedi.

Projenin kentin yeni yuksek yapı ve ust segment bölgesi olarak konumlanan bir noktada yükseldiğine dikkat çeken Çiftçi, "Yeni bir hayat ve deneyim imkanı sunan Life City, her butçeye ve zevke uygun tasarlanmış 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 ve 6+1 tiplerinde toplam 436 daire ve 26 dukkandan oluşacak. Toplam 5 blok bulunan sitede konutların yanısıra zemin kattaki uygun ticari mahaller de eczane, market, sağlık ocağı, kreş, fırın cafe ve restoran alanlarıyla benzersiz bir yaşam olanağı sunacak. Manisa ve Turgutlu bölgesinin en buyuk karma yaşam projesi ve ilk Alışveriş ve Yaşam merkezi olan Life City, "Kasaba", OSB'ler ve İzmir - İstanbul otobanının merkezinde yer alıyor. Otobanın açılması ile İzmir ve Manisa olmak uzere komşu iller için de merkezi bir lokasyona dönuşecek proje yatırımcılar için de önemli bir fırsat yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Life City'de çocuklara özel olarak planlanan birçok güzel ayrıntı da bulunduğunu kaydeden Çiftçi, "Projede yer alan Gündüz Çocuk Bakım Evi ile aileler artık çocuklarını daha güvende hissedecek. Çocuklarımız için tasarlanan alternatifler bununla da kalmayarak spor aktiviteleri yapmaları ve bedenlerini geliştirmeleri için çocuk yüzme havuzu, basketbol potası, halı saha ve profesyonel sporcu olmalarına ön ayak olacak duvar tenisi imkanları da sunmaktadır. Ayrıca 24 saat özel güvenlik de hizmetlerimiz arasında yer almaktadır" diye konuştu.

Çiftçi'nin ardından konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ise, "Turgutlu'ya değer katmaları bizleri memnun etti. Bizler hemşerilerimizin hakettiği hayata yakışır projelerle şehrimizin kent kimliğini oluşturacak yatırımlarımızla yüzlerce fabrikayı bünyesinde bulunduran organize sanayi bölgemizde Manisa'da öne çıkan bir ilçede yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Özel firma yatırımlarıyla da Turgutlu'da değişim süreci başladı. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Turgutlu'yu hakettiği noktaya taşımak adına kendi imkanlarımızı seferber ettik. Çok daha yaşanabilir bir Turgutluyu dönüştürmeye çalıştık. Bunun için en önemli gösterge de yine içinde bulunduğumuz alana çok yakın mesafede E-96 kara yolu üzerindeki battı çıktı kavşak projesinin hızla yükseliyor olması. Mevcut kavşak çalışmalarının tamamlanmasına müteakip bu projelerin tamamlanmasıyla Turgutlu'yu her sektörde tercih edilebilir bir şehir haline getireceğiz. Bizim hayalimiz Turgutlu'da yapılamayanları yapmak, mutlu insanların bir arada yaşadığı bir kent haline getirmektir. Bu doğrultuda da Turgutlu ilklerin şehridir. Vizyon sahibi bakış açısıyla Turgutlu'nun fotoğrafını çekerek, ihtiyaçları ve talepleri göz önünde bulundurarak ÖzManysa ne denli inandığını bu yatırımla ortaya koydu" diye konuştu.

Başkan Şirin'in ardından konuşan Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ise ekonomiye büyük destek sağlayan böylesi özel sektör yatırımlarının halkın destekleriyle daha da arttırılması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle Life City Turgutlu projesi satış ofisinin açılışı gerçekleştirildi. Törene Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Defterdar Şenol Gezer, ÖzManysa Kurucusu ve Genel Müdürü Mesut Çiftçi ile Turgutlu halkı katıldı. - MANİSA