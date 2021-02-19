Turgutlu'da yasa dışı bahis oynatanlara baskın: 6 gözaltı
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Turgutlu'da yasa dışı bahis oynatanlara baskın: 6 gözaltı

19.02.2021 23:57 | Son Güncelleme: 20.02.2021 00:01
Turgutlu'da yasa dışı bahis oynatanlara baskın: 6 gözaltı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerince 5 farklı adrese yapılan baskında, yasa dışı bahis oynatan 6 kişi yakalandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerince 5 farklı adrese yapılan baskında, yasa dışı bahis oynatan 6 kişi yakalandı. Şüphelilerden 5'ine 'yasa dışı bahis ve şans oyunu oynatma', 1'ine de 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarından işlem yapıldı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler Yıldırım, Turan, Altay ve Şehitler mahallelerinde 5 farklı adrese baskın yaptı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 1 kumar makinesi, 1 laptop, 7 hard disk, 4 adet yasa dışı bahis kuponu ve 2 hafıza kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'ine 'yasa dışı bahis ve şans oyunu oynatma' suçundan, 1'ine de 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarından işlem yapıldı. 


Turgutlu'da yasa dışı bahis oynatanlara baskın: 6 gözaltı
Turgutlu'da yasa dışı bahis oynatanlara baskın: 6 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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