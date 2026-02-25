Haberler

Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapan şahıslara yönelik yürütülen sokak çalışmaları kapsamında bir şüpheli yakalandı. Uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirlenen bir kişinin üzerinde yapılan aramada 3 parça halinde 36 içimlik uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında işlem yapıldı.

Yapılan çalışmaların devamında, söz konusu uyuşturucu maddeyi temin ederek sattığı tespit edilen H.K. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 3 parça halinde bin 760 içimlik uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 850 lira ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen H.K., M.D. ve İ.E.Ö. isimli şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

