Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu

Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Güney Mahallesinde uyuşturucu madde imal ettiği belirtilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği Olta'nın da yardımıyla bir ev ve şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 2 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.

Evde ayrıca 2 adet pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait mermiler bulundu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.