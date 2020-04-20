Turgutlu'da üç noktada eş zamanlı çalışma
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Turgutlu'da üç noktada eş zamanlı çalışma

Turgutlu Belediyesi arazi yolları ile mahalle, cadde ve sokaklardaki tamirat ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

20.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:49
Turgutlu'da üç noktada eş zamanlı çalışma

Turgutlu Belediyesi arazi yolları ile mahalle, cadde ve sokaklardaki tamirat ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Tarımla uğraşan vatandaşların sıklıkla kullandığı arazi yollarının sezona hızlı bir şekilde yetiştirilmesi amacıyla Turgutlu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bakım, tamirat ve dolgu çalışmaları ara vermeden sürdürülüyor. Arazi yollarının yanı sıra Turgutlu genelinde mahalle, cadde ve sokaklarda da tamirat ve bakım çalışmaları da yürütülüyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Geren Mevkisindeki arazi yollarının dolgu çalışması yapıldı. Ekipler ayrıca Albayrak Mahallesi Ecrin ve Onur Sokak'ta tamirat çalışmalarını gerçekleştirdi.

Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan üç noktada eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmaları yerince inceledi. Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yardımcısı Daşkan ekiplere kolaylıklar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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