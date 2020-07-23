Turgutlu'da trafik kazası: 1 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
23.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:49
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
Ali Yıldız'ın (54) kullandığı 45 TF 583 plakalı hafif ticari araç, Erbiller Sanayi Sitesi Kavşağı'nda, Ali Kaçman (17) idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.
Yaralanan Ali Kaçman, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA