Turgutlu'da trafik kazası: 1 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
23.06.2020 21:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:12
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
İzmir Yolu Kızılyokuş mevkisinde Taner Duran'ın (37) yönetimindeki 71 AGG 473 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Taner Duran, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA