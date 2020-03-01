Turgutlu'da trafik kazası: 1 yaralı
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Turgutlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

01.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:30
Turgutlu'da trafik kazası: 1 yaralı

'nın ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Enes Yaşar'ın (23) kullandığı 45 B 7072 plakalı motosiklet, İzmir-Ankara kara yolu Avşar Mahallesi yakınında Habil Aydın yönetimindeki 20 NS 707 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Enes Yaşar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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