Turgutlu'da toplu taşıma ve işçi servislerinde koronavirüs denetimi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi toplu taşıma araçları ile işçi servislerinde polis ekipleri denetimler yaptı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi toplu taşıma araçları ile işçi servislerinde polis ekipleri denetimler yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde toplu taşıma araçlarında denetimleri sıklaştırıldı. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşımada uyulması gereken kurallarla yüzde 50 yolcu kapasitesi ve araç içi oturma düzeni ilgili araç sürücülerini uyardı, araçlarda kontrol gerçekleştirdi. İlçe emniyet, jandarma komutanlığı ve sağlık müdürlüğü ekipleri de ilçe girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında, koronavirüs önlemleri kapsamında sürücülerin ve yolcuların ateşlerini ölçtü. Kaynak: AA