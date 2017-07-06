Turgutlu'da Terör Propagandasına 5 Gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri Turgutlu'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda emniyet güçleri PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla L.Y., A.A., İ.E., M.G. ve M.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da örgütsel dokümanlar, örgüt bayrakları ve dergiler ve ateşli silahlar ele geçirildi. - MANİSA