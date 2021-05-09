Turgutlu'da, Tarım Ürünleri Gıda Çarşısı'nda iş yeri yangını
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Turgutlu'da, Tarım Ürünleri Gıda Çarşısı'nda iş yeri yangını

Turgutlu'da, Tarım Ürünleri Gıda Çarşısı'nda iş yeri yangını
Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, Tarım Ürünleri Gıda Çarşısı'ndaki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, Tarım Ürünleri Gıda Çarşısı'ndaki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın, gece saat 00.30 sıralarında Şehitler Mahallesi Yedi Eylül Yolu üzerinde bulunan Tarım Ürünleri Gıda Çarşısı'ndaki bir iş yerinde çıktı. Kuru üzüm işletmesinin büro bölümünde çıkan yangında işyerinden yükselen dumanı gören çevredeki kişiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Yangında iş yerinde hasar oluşurken, elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Turgutlu'da, Tarım Ürünleri Gıda Çarşısı'nda iş yeri yangını
Turgutlu'da, Tarım Ürünleri Gıda Çarşısı'nda iş yeri yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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