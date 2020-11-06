Turgutlu'da tamirhanede çıkan yangın hasara neden oldu
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Turgutlu'da tamirhanede çıkan yangın hasara neden oldu

06.11.2020 21:47 | Son Güncelleme: 06.11.2020 21:50
Turgutlu'da tamirhanede çıkan yangın hasara neden oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tamirhanede çıkan yangın, hasara yol açtı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tamirhanede çıkan yangın, hasara yol açtı.

Turgutlu Fatih Sanayi Sitesi 105 Sokak'ta iş makineleri tamiri yapan tamirhanede elektrik arızasından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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