Turgutlu'da şüpheli ölüm
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tek başına yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
19.05.2020 20:40 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:40
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tek başına yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi Kurşun Sokakta ikamet eden İsmail Güneş'e (51) ulaşamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, itfaiye marifeti ile açılan ikinci kattaki eve girdi. Yerde yatar halde buldukları Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Güneş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA