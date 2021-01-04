Turgutlu'da sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Turgutlu'da sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

04.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:42
Turgutlu'da sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaya K. idaresindeki 45 TE 387 plakalı kamyonet, Sinirli Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş olan sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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