Turgutlu'da sosyal medyada terör propagandasına 1 gözaltı
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Turgutlu'da sosyal medyada terör propagandasına 1 gözaltı

22.03.2021 22:03 | Son Güncelleme: 22.03.2021 22:08
Turgutlu'da sosyal medyada terör propagandasına 1 gözaltı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri JASAT ekipleri, sosyal medya üzerinden bir kişinin terör örgütü propagandası yaptığını belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından şüphelinin M.A. (32) olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından adresi belirlenen şüpheli, bugün saat 10.30 sıralarında düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, Turgutlu Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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