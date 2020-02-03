Turgutlu'da silahlı kavga: 1 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Turgutlu'da silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler

Turgutlu'da silahlı kavga: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım işçisi ve yakınları ile dayıbaşı arasında çıkan kavgada kan aktı.

03.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:23
Turgutlu'da silahlı kavga: 1 yaralı

'nın ilçesinde tarım işçisi ve yakınları ile dayıbaşı arasında çıkan kavgada kan aktı. Dayıbaşının oğlu tarafından ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir tarım işçisinin yaralanmasına neden olurken, zanlı pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre tarım işçisi S.T. (46) ve yakınları, ücretlerini istemek için dayıbaşı olan N.Ö.'nün, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evine gitti. S.T. ve S.B. bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile dayıbaşı N.D.'nin oğlu S.B., evden aldığı pompalı tüfek ile S.T.'ye ateş etti. S.T. vücudunun çeşitli yerlerine gelen saçmalarla yaralanırken, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, S.B. olayda kullandığı pompalı tüfek ile yakalanarak gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler