Turgutlu'da 'Sen evde kal kitap sana gelsin' projesi
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Mustafa Kemal Atatürk, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel

Turgutlu'da 'Sen evde kal kitap sana gelsin' projesi

Turgutlu Belediyesi, evden çıkması kısıtlanan 20 yaş altı gençler için kitap projesi başlattı.

11.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:05
Turgutlu'da 'Sen evde kal kitap sana gelsin' projesi

Turgutlu Belediyesi, evden çıkması kısıtlanan 20 yaş altı gençler için kitap projesi başlattı.

Turgutlu Belediyesi tarafından "Sen evde kal kitap sana gelsin" projesi hayata geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı boyunca okuduğu 4 bine yakın kitap, korona virüs tedbirleri sebebiyle evden çıkması kısıtlanan 20 yaş altı gençlere belediye ekiplerince dağıtılacak. Proje hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşamı boyunca 4 bine yakın kitap okumuştur. Biz de evden çıkması yasaklanan 20 yaşından küçük siz gençlerimiz için 4 bin adet kitap dağıtacağız. Yapmanız gereken Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinin sosyal medya hesaplarını beğenip, takibe almanız ve iletişim bilgilerinizi mesaj yoluyla göndermeniz. Ekiplerimiz sizlere kitapları ulaştıracak. Korona virüs salgını bilimin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir' diyen Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği yol okumaktan, araştırmaktan ve siz gençlerimizin kendisini geliştirmesinden geçiyor. Bu ülkenin geleceğini şekillendirecek, tarihine yön verecek olan sizlersiniz. Ayrıca kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim 'oku' emriyle başlamaktadır. Atamızın bizden en büyük beklentisi Türkiye Cumhuriyetini muasır medeniyetler seviyesine çıkarmamızdır. Sevgili arkadaşlar, evde kaldığınız bu süreyi okuyarak, kendinizi geliştirerek geçirmeniz hem kendiniz hem de ülkemizin geleceği için çok değerlidir. Koronasız günlerde görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, evde kalın" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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