29.11.2019 19:07 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:11

Turgutlu'da sağanak yağmur etkili oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, gün içinde aralıklarla yağan sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle kentin bazı caddelerinde su birikintileri oluşturken, araç trafiğinde oluşan yoğunluk nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Turgutlu'da, bugün saat 16.30 sıralarında başlayan ve gün içinde zaman zaman etkisini artıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Özellikle yüksek kesimlerden gelen yağmur suları, bazı cadde ve sokakları dereye çevirdi. Bazı logarlar yağmur sularının getirdiği çöpler nedeniyle tıkanırken, zemin ve bodrum katlarındaki kimi ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Yolların suyla dolması nedeniyle araç trafiğinde yoğunluk oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Su basan evlerde, iş yerlerinde ve sokaklarda itfaiyeyle Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri, tahliye çalışması yaptı.

GÖKKUŞAĞI RENK CÜMBÜŞÜ YAŞATTI

Yağmurun ardından İzmir-Ankara Karayolu'nun Turgutlu-Ahmetli ilçeleri arasındaki kesiminde ortaya çıkan gökkuşağı, renk cümbüşü oluşturdu. Yoldan geçen sürücüler, gökkuşağını ilgiyle izledi. Kimi vatandaşlar da o anları cep telefonları ile görüntüledi.

Kaynak: DHA