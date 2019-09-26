26.09.2019 02:32

Turgutlu'da sağanak yağmur etkili oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak yağmur nedeniyle kentte yaşam olumsuz etkilendi.

Turgutlu'da gece başlayan yağmur aralıklarla etkili oldu. Sokak ve caddeler suyla dolup taştı. Zemin katta kalan bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Şehitler Mahallesi'ndeki kapalı otopark ve pazar yerini de su bastı. Yağmur, kentte ulaşımı da olumsuz etkiledi. Suyla dolan yollarda araç sürücüleri, güçlükle ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise kapalı alanlara sığındı. İtfaiye ekipleri, yağmurun kesilmesinin ardından su baskını yaşanan yerlerde tahliye çalışması yaptı. Bir süre sonra kentteki yaşam normal seyrine döndü.

Kaynak: DHA