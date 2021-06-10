Turgutlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Turgutlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Turgutlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Akçapınar Mahallesi'nde öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bölgede bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İhbar üzerine görevlendirilen MASKİ, Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, yağmur suları nedeniyle tıkanan rögarları açmak ve su baskınlarının tahliyesi için çalışma başlattı.Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Manisa ve ilçelerinde bugün saat 13.00 ile 12 Haziran 20.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağışların kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olacağı konusunda uyarı yapıldı. Ani, sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


Turgutlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Turgutlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Turgutlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Turgutlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Turgutlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Turgutlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

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