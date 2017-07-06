Turgutlu'da PKK Operasyonuna 5 Gözaltı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri bugün, Turgutlu'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda polis, PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla L.Y., A.A., İ.E., M.G. ve M.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da örgütsel dokümanlar, örgüt bayrakları ve dergiler ele geçirildiği belirtildi. - Manisa