Turgutlu'da parklardaki banklar geçici süreyle kaldırıldı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, parklardaki banklar kaldırıldı.
20.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:07
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, parklardaki banklar kaldırıldı.
- Manisa
Turgutlu Belediyesi, vatandaşların koronavirüs nedeniyle herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması için önlemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, parklarda bulunan banklar geçici olarak söküldü. Özellikle yaşlıların ve emeklilerin vakit geçirdiği Orta Park, Koza Park, Karpuzkaldıran Parkı ve Vergi Dairesi çevresindeki banklar, belediye ekiplerince sökülerek, götürüldü.Yetkililer, virüsün yayılmasının önüne geçilebilmesi için vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.
- Manisa
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Kaynak: DHA