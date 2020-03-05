Turgutlu'da park halindeki otomobil yandı
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Turgutlu'da park halindeki otomobil yandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

05.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:28
Turgutlu'da park halindeki otomobil yandı

'nın ilçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ergenekon Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak'ta park halinde bulunan 45 ZB 0081 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede alevlerin otomobili sardığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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