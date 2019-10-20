Turgutlu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yasin Arslanboğa (33) yönetimindeki 35 AE 8175 plakalı otomobil, Dalbahçe Mahallesi çıkışında kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü Yasin Arslanboğa yaralandı.
Yaralı sürücü, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Yasin Arslanboğa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.