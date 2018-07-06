Turgutlu'da Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 1 Yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıbey Mahallesi'nden ilçe merkezine seyreden Metin Yılmazsavran (22) idaresindeki 09 SC 237 plakalı otomobil, Arpalık mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.
AKS ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmazsavran'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.