Turgutlu'da ot yangını metruk fabrikaya sıçradı
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Turgutlu'da ot yangını metruk fabrikaya sıçradı

Turgutlu'da ot yangını metruk fabrikaya sıçradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda başlayan yangın metruk bir fabrikaya sıçradı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda başlayan yangın metruk bir fabrikaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince çok büyümeden söndürüldü.

Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kuru otlar yanmaya başladıktan sonra alevler bölgede bulunan metruk bir fabrikaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. - MANİSA

Turgutlu'da ot yangını metruk fabrikaya sıçradı
Turgutlu'da ot yangını metruk fabrikaya sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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