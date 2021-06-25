Turgutlu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Turgutlu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Turgutlu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Çampınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Turgutlu ve Ahmetli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Turgutlu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Turgutlu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Turgutlu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Turgutlu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Turgutlu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Turgutlu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

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