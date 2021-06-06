Son dakika haber... MANİSA TURGUTLU'DA ORMAN YANGINI
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Son dakika haber... MANİSA TURGUTLU'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında 15 dekar ormanlık alan yandı, bir kaplumbağanın ölüsü bulundu.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında 15 dekar ormanlık alan yandı, bir kaplumbağanın ölüsü bulundu.

Bozkır Mahallesi Haylazlı Dere mevkiindeki ormanlık alanda, bugün saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu, orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter, ararözler ve itfaiye araçları katıldı. Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu yangın söndürüldü. Yangında 15 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Son dakika haber... MANİSA TURGUTLU'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haber... MANİSA TURGUTLU'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haber... MANİSA TURGUTLU'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haber... MANİSA TURGUTLU'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haber... MANİSA TURGUTLU'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haber... MANİSA TURGUTLU'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haber... MANİSA TURGUTLU'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haber... MANİSA TURGUTLU'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haber... MANİSA TURGUTLU'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haber... MANİSA TURGUTLU'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haber... MANİSA TURGUTLU'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haber... MANİSA TURGUTLU'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haber... MANİSA TURGUTLU'DA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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