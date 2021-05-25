Turgutlu'da orman yangını
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Turgutlu'da orman yangını

Turgutlu'da orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü, yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü, yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Turgutlu ilçesi Çıkrıkçı ve Sivrice Mahallelerinde meydana gelen yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Yangına 1 helikopter ile Turgutlu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve orman personeli ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışması ile söndürülen yangının, 5 dönüm ormanlık alanda zarara neden olduğu öğrenildi. - MANİSA

Turgutlu'da orman yangını
Turgutlu'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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