Turgutlu'da orman yangını

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü, yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü, yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Turgutlu ilçesi Çıkrıkçı ve Sivrice Mahallelerinde meydana gelen yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Yangına 1 helikopter ile Turgutlu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve orman personeli ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışması ile söndürülen yangının, 5 dönüm ormanlık alanda zarara neden olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı