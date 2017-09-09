Turgutlu'da Orman Yangını

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.



Çatalköprü, Yukarıbozkır ve Aşağıbozkır mahalleleri arasında kalan Sazlıdere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İzmir ve Manisa'daki orman yangını söndürme ekipleri, 30 arazöz, 5 helikopter, bir amfibi tipi uçak ve çok sayıda personelle yangına hava ve karadan müdahale etti. Havanın kararmasıyla havadan müdahale çalışmalarına ara verildi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyeleri ve Turgutlu Belediyesi su tankerleri de müdahale çalışmalarında yer alıyor.



Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına yardım ediyor.