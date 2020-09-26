Turgutlu'da motosikletten düşen kişi ağır yaralandı
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Turgutlu'da motosikletten düşen kişi ağır yaralandı

26.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 26.09.2020 18:42
Turgutlu'da motosikletten düşen kişi ağır yaralandı

Manisa'nın Kula İlçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula İlçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Zaferiye Mahallesi 126 sokak Rafet Üçelli İlkokulu mevkisinde Emrah Türkyılmaz'ın kullandığı 45 AEA 653 plakalı motosiklet devrildi.

Yola savrulan Türkyılmaz, kaldırıma kafasını çarparak yaralandı.

Kula Devlet Hastanesi kaldırılan, ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen Türkyılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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