Turgutlu'da midibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Turgutlu'da midibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

AA, Kamil Tekmen - Güncel
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Turgutlu'da midibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde midibüsünün elektrikli motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde midibüsünün elektrikli motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ali Rıza Onuk'un kullandığı 45 J 6325 plakalı servis midibüsü, Şehitler Mahallesi Turgutlu Şehir Mezarlığı yanında Hasan Basri İnanç'ın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.

Midibüsün önünde yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletteki sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

Şehir Mezarlığı, Hasan Basri, Turgutlu, Manisa, Güncel, Haber

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