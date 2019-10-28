Turgutlu'da lise öğrencisi bıçaklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada, bir öğrenci bıçakla yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada, bir öğrenci bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak Yolu'nda lise öğrencisi B.C.G. (17), kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından bacağından bıçaklandı.
Yaralı öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
VİDEO: Turgutlu'da lise öğrencisi bıçaklandı