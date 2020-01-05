Turgutlu'da kuyumcuda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu
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Turgutlu'da kuyumcuda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kuyumcuda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

05.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:20
Turgutlu'da kuyumcuda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu

'nın ilçesinde bir kuyumcuda çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kuyumcular Çarşısı'nda Sancar Taşeli'ne ait iş yerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kuyumcudan dumanların çıktığını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

Kaynak: AA
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