Turgutlu'da kuyumcuda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kuyumcuda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kuyumcuda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kuyumcular Çarşısı'nda Sancar Taşeli'ne ait iş yerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kuyumcudan dumanların çıktığını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.