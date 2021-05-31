Turgutlu'da kumar oynadığı belirlenen 50 kişiye para cezası verildi
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Turgutlu'da kumar oynadığı belirlenen 50 kişiye para cezası verildi

Turgutlu'da kumar oynadığı belirlenen 50 kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 50 kişiye para cezası uygulandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 50 kişiye para cezası uygulandı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal mahallerden Irlamaz'da bir restoranda kumar oynatıldığı istihbaratını aldı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, JASAT Timi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından restorana baskın düzenlendi.

Restoran ve eklentilerinde yapılan aramada 4'ü kadın 50 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Bu kişilere kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmek suçlarından toplam 225 bin lira ceza kesildi.

İşletme sorumlusu İ.Ö. (31), gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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