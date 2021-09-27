TURGUTLU'DA KIRSAL MAHALLERDEKİ DENETİMLERDE MOTOSİKLETLİLERE CEZA YAĞDI - Haberler
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TURGUTLU'DA KIRSAL MAHALLERDEKİ DENETİMLERDE MOTOSİKLETLİLERE CEZA YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TURGUTLU'DA KIRSAL MAHALLERDEKİ DENETİMLERDE MOTOSİKLETLİLERE CEZA YAĞDI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde jandarma tarafından kırsal mahallerde motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 426 motosiklet denetlendi.

MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde jandarma tarafından kırsal mahallerde motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 426 motosiklet denetlendi. Denetimlerde, evraklarında eksiklik bulunan 25 motosiklet trafikten menedilip, trafik kurallarına uymadıklarını ve kasksız olduğu belirlenen toplam 125 motosiklet sürücüsüne de çeşitli miktarda para cezası kesildi. Çeşitli suçlardan aranan 3 kişini de yakalandığı denetimde, toplam 865 yaya ve araç sürücüsü trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Manisa genelinde motosikletlerin karışmış olduğu ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında artış olduğunun tespit edilmesi üzerine Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'ın talimatıyla ilçelerde motosikletlere yönelik özel denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yapacak özel ekip oluşturuldu. Turgutlu'da, bugün belirlenen kırsal mahallelerde İlçe Jandarma Komutanı Halim Karaer koordinesinde 3'ü motosikleti, 4 jandarma trafik timi ve 3'ü motosikletli 6 jandarma asayiş timi ile 32 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak özel denetim gerçekleştirildi. Denetimde motosikletlerin tescili/plakası, muayenesi, sigortası, ışık donanımı, sürücü belgesi ve kask kontrolü yapıldı. Toplamda 426 motosikletin kontrol edildiği uygulamada, evraklarında eksiklikler bulunan 25 motosiklet trafikten menedilip, otoparka çekildi. 125 motosiklet

sürücüsüne çeşitli miktarlarda para cezası kesildi. Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı, çalıntı kaydı bulunan 1 motosiklet ele geçirildi. Toplam 865 sürücü ve yaya, trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Manisa genelinde son 5 yıl içerisinde motosiklet ve elektrikli bisikletlerin karıştığı 30'u ölümlü, 1328 yaralamalı trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Bu kazalarda 31 kişinin yaşamını yitirdiği, 1358 kişinin de yaralandığı bildirildi.

TURGUTLU'DA KIRSAL MAHALLERDEKİ DENETİMLERDE MOTOSİKLETLİLERE CEZA YAĞDI

TURGUTLU'DA KIRSAL MAHALLERDEKİ DENETİMLERDE MOTOSİKLETLİLERE CEZA YAĞDI

TURGUTLU'DA KIRSAL MAHALLERDEKİ DENETİMLERDE MOTOSİKLETLİLERE CEZA YAĞDI

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Haber: TURGUTLU'DA KIRSAL MAHALLERDEKİ DENETİMLERDE MOTOSİKLETLİLERE CEZA YAĞDI - Haberler
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