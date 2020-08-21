Turgutlu'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi: 1 yaralı
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Turgutlu'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kimyasal madde yüklü tanker devrildi.

Turgutlu'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi: 1 yaralı
21.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:42

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kimyasal madde yüklü tanker devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kara yolu kimyasal madde ile kaplandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesi E-96 karayolunda üzerinde seyir halinde olan Halil İbrahim Ç. idaresindeki Mercedes marka 35 AGF 210 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası sürücü tankerin içerisinde sıkışırken, yol trafiğe kapandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tanker sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan tanker sürücüsü Halil İbrahim Ç.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza sonrası E-96 karayolunun bir süreliğine kapanması sebebiyle trafiğin akışı, yan yoldan kontrollü olarak verildi.

(İlker Uyar/İHA)

Kaynak: İHA

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