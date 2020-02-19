Turgutlu'da kazara kendisini tabancayla vuran kişi, hastaneye kaldırıldı
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Turgutlu'da kazara kendisini tabancayla vuran kişi, hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir kişi, arkadaşının tabancasıyla oynarken silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

19.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:30
Turgutlu'da kazara kendisini tabancayla vuran kişi, hastaneye kaldırıldı

'nın ilçesinde, bir kişi, arkadaşının tabancasıyla oynarken silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erbiller Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde, Rıdvan Çalık'ın (31), oynadığı arkadaşına ait ruhsatsız tabanca ateş aldı.

Bacağından vurulan Çalık, arkadaşlarının vermesi olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Çalık'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Rıdvan Çalık'ın 3 arkadaşı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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