Turgutlu'da kazara kendisini tabancayla vuran kişi, hastaneye kaldırıldı

19.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:30

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir kişi, arkadaşının tabancasıyla oynarken silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erbiller Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde, Rıdvan Çalık'ın (31), oynadığı arkadaşına ait ruhsatsız tabanca ateş aldı.

Bacağından vurulan Çalık, arkadaşlarının haber vermesi olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Çalık'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Rıdvan Çalık'ın 3 arkadaşı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA