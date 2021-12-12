Turgutlu'da kaza: 3 yaralı - Haberler
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Turgutlu'da kaza: 3 yaralı

Turgutlu'da kaza: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde menfeze uçan otomobildeki 5 kişiden 3'ü yaralandı.

MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde menfeze uçan otomobildeki 5 kişiden 3'ü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu üzerinde bulunan Avşar Mahallesinde meydana geldi. Ankara yönüne seyir halinde olan Aydın L. (26) yönetimindeki 45 ABA 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki menfeze uçan otomobilde bulunan 5 kişiden Furkan Türkyılmaz (19), Ziya Akcan (25) ve Mustafa Soner Sezer (24) yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Yaralılardan Türkyılmaz ve Akcan Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Sezer ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Otomobildekilerin AK Parti Manisa Teşkilat Akademi Toplantısına katıldıkları ve Manisa'dan Selendi'ye döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Menfeze uçan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Turgutlu'da kaza: 3 yaralı

Turgutlu'da kaza: 3 yaralı

Turgutlu'da kaza: 3 yaralı

Turgutlu'da kaza: 3 yaralı

Turgutlu'da kaza: 3 yaralı

Turgutlu'da kaza: 3 yaralı

Turgutlu'da kaza: 3 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Son Dakika Haberleri

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