Turgutlu'da kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
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Turgutlu'da kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Turgutlu'da kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaybolan 2 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaybolan 2 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çepnibektaş Mahallesi'nde yaşayan V.Y (56), arazide otlanan hayvanlarının kaybolması üzerine çalınmış olabileceği ihtimaliyle Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu. Olayla ilgili Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada hırsızlık emaresi olmadığı gözlenirken, bölgede yapılan araştırmalar neticesinde 2 adet kuzu, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta otlarken bulundu. Jandarma ekiplerince alınan küçükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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