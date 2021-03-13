Turgutlu'da kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü jandarma buldu
13.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:49
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde küçükbaş hayvan sürüsünü kaybeden çiftçi, hayvanlarına jandarma sayesinde kavuştu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde küçükbaş hayvan sürüsünü kaybeden çiftçi, hayvanlarına jandarma sayesinde kavuştu.
Dalbahçe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde küçükbaş hayvanlarını kaybettiğini belirten M.E.D. (39) jandarmadan yardım istedi.
Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde 50 küçükbaş hayvanı boş arazide buldu.
Sürüsünü eksiksiz şekilde teslim alan M.E.D'e jandarmaya teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen