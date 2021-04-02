Turgutlu'da kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğu, 2 saat sonra bulundu
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Turgutlu'da kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğu, 2 saat sonra bulundu

Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Turgutlu'da kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğu, 2 saat sonra bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğu jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğu jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Yayla Mahallesinde oturan bir aile saat 13.00 sıralarında 5 yaşındaki kızları B.Ş'nin kaybolduğunu bildirdi.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalle sakinleriyle birlikte çevrede yürüttüğü arama çalışması sonucu çocuğu, yaklaşık 2 saat sonra evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki arazide tek başınayken buldu.

B.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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