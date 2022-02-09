Turgutlu'da kar yağışı; mahalle yolları kapandı - Haberler
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Turgutlu'da kar yağışı; mahalle yolları kapandı

Demirören Haber Ajansı, Doğan Çizmeci - Güncel
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Turgutlu'da kar yağışı; mahalle yolları kapandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan kar yağışıyla kırsal 10 mahallede bazı yollar, ulaşıma kapandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan kar yağışıyla kırsal 10 mahallede bazı yollar, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi ekipleri, yolların yeniden açılması için çalışma yürütüyor.

Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahallelerde dün gece başlayan kar yağışı etkili oldu. Kuşlar, Hacıisalar, Karaköy, Yunusdere, Ören, Kabaçınar, Güney, Kayrak, Dağyeniköy ve Gökgedik mahallelerinin yolu ulaşıma kapandı. Turgutlu- Ödemiş yolu Bozkır Mahallesi'nden itibaren Turgutlu- Bayındır yolu da Çatalköprü Mahallesi'nden itibaren ulaşıma kapandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi ekipleri ise yol açma çalışmalarına devam etti. Yetkililer, sürücüleri yollardaki buzlanmaya karşı uyardı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ OLDU

Öte yandan Turgutlu ilçesinin Hacıisalar ve Karaköy mahalleleri arasında elektrik kesintisi oldu. Elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin, arızanın giderilmesi için çalışma başlattığı öğrenildi.


Turgutlu'da kar yağışı; mahalle yolları kapandı

Turgutlu'da kar yağışı; mahalle yolları kapandı

Turgutlu'da kar yağışı; mahalle yolları kapandı

Turgutlu'da kar yağışı; mahalle yolları kapandı

Turgutlu'da kar yağışı; mahalle yolları kapandı

Turgutlu'da kar yağışı; mahalle yolları kapandı

Turgutlu'da kar yağışı; mahalle yolları kapandı

Turgutlu'da kar yağışı; mahalle yolları kapandı

Turgutlu'da kar yağışı; mahalle yolları kapandı

Turgutlu'da kar yağışı; mahalle yolları kapandı

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, kar, Güncel, Haber

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