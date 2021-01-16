Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

Turgutlu ilçesine bağlı dağ köylerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde de yağan kar, Turgutlu'yu beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçede, bazı vatandaşlar, evlerinin pencereleri ilem balkonlarına çıkarak, kar yağışını izledi.Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ