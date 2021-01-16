Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu

16.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:59
Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.  

Turgutlu ilçesine bağlı dağ köylerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde de yağan kar, Turgutlu'yu beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçede, bazı vatandaşlar, evlerinin pencereleri ilem balkonlarına çıkarak, kar yağışını izledi.Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.


Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu
Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu
Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu
Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu
Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu
Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu
Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu
Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu
Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu
Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu
Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu
Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu
Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu
Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ümit Özdağ Murat Kurum Mustafa Şentop
Magazin Ajda Pekkan Demet Şener Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kar Ankara Selçuk Özdağ Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 18:00:37. #1.15#
title