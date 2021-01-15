Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kentin yüksek kesimlerdeki mahallelerde kar yağışı etkili oldu.

Turgutlu'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kentin Dağmarmara bölgesindeki mahallelerin sakinleri, güne kar yağışıyla başladı. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi. Mahallelerde yetkililer, vatandaşları ve araç sürücülerini yoldaki buzlanmaya karşı uyardı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ve Turgutlu Belediyesi ekipleri de olası olumsuzluğa karşı alarma geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı