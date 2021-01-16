Turgutlu'da kar yağışı başladı

Turgutlu'da kar yağışı başladı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimleri, akşam başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Turgutlu'ya bağlı kırsal dağ köylerinde başlayan akşam başlayan kar yağışı, etkili oldu. Kent kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Pek çok vatandaşta camlarında ve balkonlarında kar yağışını izledi.

Yağış sonrası kar kalınlığı 10 santime ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ